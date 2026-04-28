"Укрзалізниця" отримає від ЄС та ЄБРР понад 50 млн євро на енергонезалежність та інші проєкти

"Укрзалізниця" отримає від ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку гранти на понад 50 млн євро на розвиток енергонезалежності, безбар’єрності та навчання залізничників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 28 квітня повідомили у пресслужбі представництва ЄС в Україні.

Євросоюз через Ukraine Investment Framework надає інвестиційний грант на 44 млн євро, який супроводжує кредит ЄБРР для "Укрзалізниці" на 180 млн євро від грудня 2024 року.

Раніше для цього проєкту також був залучений паралельний грант на 20 млн фунтів стерлінгів від Британії.

"Кредит ЄБРР разом з грантами ЄС та Сполученого Королівства призначається для фінансування закупівлі та встановлення обладнання для децентралізованої маломасштабної газової енергогенерації загальною потужністю до 200 МВт на окремих існуючих майданчиках "УЗ" по всій Україні, що допоможе у вирішенні проблеми дефіциту електроенергії та забезпеченні безперебійного енергопостачання для домогосподарств і бізнесу. Новий проєкт, загальна вартість якого складає 248 млн євро, зробить національну енергосистему більш стійкою", – зазначають у пресслужбі.

З огляду на постійні російські удари по українській енергосистемі, додання нових потужностей є критично важливим для української економіки та населення країни.

3 млн євро з гранту ЄС будуть використані для створення при "Укрзалізниці" Академії, яка забезпечуватиме навчання та підтримку реінтеграції ветеранів. Щороку у ній проходитимуть навчання 1000-1200 працівників.

"Надаючи грант на 44 млн євро та підтримуючи значний кредит ЄБРР, ми інвестуємо в енергетичну безпеку, мобільність та людей. Ми робимо це для того, щоб потяги продовжували курсувати, у людей було світло, і Україна могла рухатись далі", – зазначила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Крім цього, в межах окремого проєкту ЄБРР надає грант на 10 млн євро на заходи покращення доступності на основних станціях "УЗ" у Києві та Львові. Кошти будуть використані для встановлення засобів безсходинкового доступу та енергоефективного освітлення з метою підвищення безпеки та доступності для людей з інвалідністю, пасажирів з дітьми, людей старшого віку та осіб з обмеженою мобільністю.

Також планується встановлення додаткового енергоефективного освітлення по всій мережі для підвищення безпеки жінок у громадських місцях навколо станцій.

