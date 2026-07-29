Єдина АЕС в Угорщині зупинила роботу реактора через рівень води в Дунаї

Атомна електростанція "Пакш", яка є єдиною АЕС в Угорщині, повідомила про зупинку одного зі своїх реакторів через зниження рівня води в Дунаї, спричинене посушливою погодою.

Про це повідомив компанія-оператор АЕС MVM, пише "Європейська правда".

У компанії заявили, що 29 липня розпочали зупинку реактора №3 на АЕС "Пакш" через значне зниження рівня води в Дунаї останніми днями.

Там додали, що подальші рішення будуть ухвалюватися з огляду на розвиток ситуації.

"Наші колеги постійно стежать за змінами рівня та температури води і, з огляду на конкретну ситуацію, ухвалюють необхідні рішення відповідно до неї. Наша мета – забезпечити безпечну експлуатацію об’єкта та дотримання екологічних норм", – йдеться в заяві.

Напередодні Румунія також призупинила роботу одного реактора на атомній електростанції у місті Чернаводе через низький рівень води в Дунаї.

Писали, що наприкінці липня в румунській частині Дунаю зафіксували найнижчий рівень води за 30 років.

Через падіння рівня води в Дунаї у Румунії сів на мілину швейцарський пароплав з понад 200 людьми на борту. 29 липня болгарські служби провели евакуацію всіх пасажирів судна.