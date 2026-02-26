Франція заблокує доступ до 35 російських сайтів та каналів

Управління з регулювання аудіовізуальних та цифрових комунікацій Франції (ARCOM) оголосило про рішення заблокувати доступ до 35 вебсайтів російських ЗМІ і теле– та радіостанцій через стрімінгові платформи відповідно до санкцій ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Серед вебсайтів, що потрапили під санкції – sputniknews.lat, rtenfrancais.tv, news-front.su, southfront.press та strategic-culture.su.

"Після офіційного повідомлення, надісланого постачальникам послуг, ARCOM тепер звертається до інтернет-провайдерів, постачальників послуг з обробки доменних імен та пошукових систем із проханням заблокувати та видалити зі списку 35 офіційних вебсайтів російських ЗМІ, що підпадають під санкції", – йдеться у заяві відомства.

ARCOM також звернувся до пошукових систем з проханням заблокувати сторінки, що належать чотирьом стрімінговим платформам, які надають доступ до підсанкційних російських телевізійних та радіосервісів.

Зазначається, що з 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, французький супутниковий оператор Eutelsat припинив трансляцію російських каналів "НТВ-Мир", "Россия 1", "Первый канал". У березні 2022 року ARCOM також припинив трансляцію каналу RT France, франкомовної версії російського медіа RT.

Нагадаємо, Європейський парламент вивчає можливість заборони доступу до російських пропагандистських вебсайтів зі своєї ІТ-інфраструктури.

Тим часом у Латвії головреда пропагандистського Sputnik засудили до 2 років в'язниці за порушення санкцій.

А країни "Групи семи" запевнили, що бачать спроби Росії маніпулювати громадською думкою на Заході через свого пропагандистського мовника RT.