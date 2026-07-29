Франция депортирует экс-главу RT France за распространение российской пропаганды

Министерство внутренних дел Франции выдало ордер на депортацию Ксении Федоровой, российской пропагандистки и бывшей руководительницы телеканала RT France.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на МВД, пишет "Европейская правда".

По данным французских СМИ, в частности газеты Libération, Федорову обвиняют в том, что она способствовала проведению во Франции кампаний по дезинформации, организованных российскими властями с целью "дестабилизации общественного порядка".

С 2017 по 2023 год Федорова возглавляла французскую службу российского государственного телеканала RT. Париж запретил его деятельность после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

После этого журналистка осталась во Франции, получив должность комментатора для изданий в медиаимперии консервативного миллиардера Винсента Боллоре. Она регулярно появляется на телеканале CNews, радио Europe 1 и ведет колонку для Le Journal du Dimanche, распространяя российскую пропаганду об Украине и ее западных партнерах.

Адвокат Федоровой, Эмманюэль Пивница, заявил, что она немедленно подаст апелляцию на решение о депортации.

В феврале сообщалось, что Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Франции (ARCOM) заблокирует доступ к 35 веб-сайтам российских СМИ, а также теле- и радиостанций через стриминговые платформы в соответствии с санкциями ЕС.

Ранее страны G7 заверили, что видят попытки России манипулировать общественным мнением на Западе через свой пропагандистский канал RT.