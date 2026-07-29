У Навроцького відповіли Туску, який закликав не мовчати про насильство проти українців

Речник президента Польщі Рафал Лешкевич відреагував на заклик прем’єр-міністра Дональда Туска, який вимагав від Кароля Навроцького відреагувати на жорстокий напад на українську пару у Вроцлаві.

Про це Лешкевич сказав у коментарі Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Речник президента Навроцького сказав, що саме прем’єр-міністр та підпорядковані йому міністри мають у своєму розпорядженні інструменти, які дозволяють протидіяти насильству та переслідувати його винуватців.

"За безпеку на польських вулицях відповідають прем’єр-міністр Дональд Туск та його міністри: Кервінський, Семоняк чи Журек. Тож прем’єр-міністру час визнати свою помилку, адже саме за часів його правління на польських вулицях стає дедалі небезпечніше", – прокоментував Лешкевич.

Як він підкреслив, глава держави дотримується позиції, що на всі випадки агресії слід рішуче реагувати, незалежно від національності потерпілих.

"Саме уряд має всі інструменти для боротьби з патологіями, фізичною чи словесною агресією, яка спостерігається останнім часом. Президент очікує від прем’єр-міністра, щоб той нарешті взявся за справу, щоб змусив своїх міністрів працювати", – заявив речник.

Він додав, що правоохоронні органи повинні переслідувати осіб, які вчиняють насильство "чи то щодо українців, представників інших національностей, чи, насамперед, щодо поляків".

"Будь-яка форма агресії заслуговує на засудження, будь-яку агресію, чи то фізичну, чи словесну, слід карати. Винуватців жорстоких побоїв чи словесної агресії слід швидко затримувати та притягати до відповідальності. Замість політичних вигуків та політичних ігор, якими займається пан Дональд Туск, прем’єр-міністру та його міністрам варто просто зосередитися на важкій щоденній роботі", – сказав він.

Речник також зазначив, що президент не має наміру відповідати на кожну заяву глави уряду.

"Президент не покликаний відповідати на кожну політичну провокацію прем’єр-міністра, адже прем’єр-міністр використовує кожну ситуацію, щоб атакувати президента", – сказав він.

У вівторок перед засіданням уряду Дональд Туск звернувся до Кароля Навроцького з проханням висловитися щодо нападу на українську пару у Вроцлаві.

Подібний заклик він адресував Ярославу Качинському, закликаючи голову партії "Право і справедливість" "припинити закликати до створення бойових угруповань".

У середу вроцлавський суд ухвалив рішення про тримісячне утримання під вартою 45-річного Адама С. і 27-річного Томаша М. за підозрою в участі у жорстокому побитті пари громадян України.