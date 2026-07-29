ЕБРР предоставит Киеву 50 млн евро "энергетической" поддержки

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в размере 50 млн евро на "энергетическую" поддержку Киева в преддверии следующего отопительного сезона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе банка.

ЕБРР предоставит на энергетическую поддержку Киева 50 миллионов евро с целью обеспечения киевлян базовыми коммунальными услугами следующей зимой в условиях войны.

Кредит подкреплен гарантией ЕС в рамках инструмента Ukraine Investment Framework, покрывающей 25%.

"Кредит ЕБРР поможет городу и его коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" покрыть актуальные потребности в ликвидности… Финансирование поможет обеспечению бесперебойного предоставления базовых услуг по отоплению, электроснабжению и муниципальных услуг, а также поможет "Киевтеплоэнерго" поддерживать деятельность, сохранять рабочие места и проводить срочные ремонты перед отопительным сезоном", – отмечается в заявлении.

Кредит также "поддержит усилия города по повышению энергетической устойчивости, включая развитие децентрализованных когенерационных установок, которые могут работать автономно во время отключений национальной сети".

Нидерланды выделят 178 млн евро на подготовку Украины к зиме и развитие распределенной генерации, а также страна готовится уже осенью передать списанные газовые турбины.

Финляндия передала когенерационную установку для Львовской области.