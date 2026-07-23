Фінляндія передала когенераційну установку для Львівської області, що полегшить наступну зиму

Фінляндія у межах енергетичної підтримки України передала для Львівщини когенераційну установку, що забезпечить більшу прогнозованість у наступний опалювальний сезон в умовах війни.

Про це повідомили на сторінці посольства Фінляндії в Україні, пише "Європейська правда".

У межах фінської енергетичної допомоги для Львівської області передали когенераційну газомоторну електростанцію.

Як зазначають, вона дозволить забезпечити надійне резервне енергопостачання об'єктів критичної інфраструктури у разі перебоїв з електроенергією.

"Установка дасть змогу одночасно виробляти електричну й теплову енергію, зменшуючи навантаження на енергосистему та підвищуючи надійність надання життєво необхідних послуг мешканцям Львівщини", – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, підготовка до наступної зими була однією з центральних тем розмови нового прем’єра України Сергія Корецького з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У Німеччині готують передачу Україні обладнання ТЕЦ, пов'язаної з "Північним потоком", це може статися на початку 2027 року.