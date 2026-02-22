МЗС Франції викличе посла США, свата Дональда Трампа

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що викличе Чарльза Кушнера, посла США у Франції, у зв'язку з коментарями щодо вбивства французького ультраправого активіста Квентіна Деранка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Деранк був забитий до смерті в Ліоні минулого тижня під час бійки з імовірними активістами крайньої лівиці.

Посольство США у Франції та бюро по боротьбі з тероризмом Державного департаменту США заявили, що стежать за розвитком справи, і обидва попередили, що "насильницьке радикальне лівацтво набирає обертів" та має розглядатися як загроза громадській безпеці.

"Ми збираємося викликати посла США у Франції, оскільки посольство США у Франції висловило коментар щодо цієї трагедії… Ми відмовляємося від будь-якого використання цієї трагедії… в політичних цілях", – заявив Жан-Ноель Барро.

Він додав, що Франція "не потребує навчань в питаннях насильства, особливо від реакційної міжнародної спільноти".

Чарльз Кушнер є батьком Джареда Кушнера і відповідно сватом президента США Дональда Трампа. Він обійняв свою посаду минулого літа. Він вже був викликаний наприкінці серпня до Міністерства закордонних справ після критики, яку Париж визнав неприйнятною, щодо "недостатніх заходів" у питаннях антисемітизму.

За відсутності посла Чарльза Кушнера на цю зустріч прибув тимчасовий повірений у справах американського посольства.