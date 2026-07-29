СМИ: США хотят заблокировать назначение посла Франции из-за спора в ООН

В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность отложить или заблокировать назначение нового посла Франции в Вашингтоне из-за публичной критики со стороны Парижа в адрес действий Вашингтона в ООН.

Об этом агентству Reuters сообщили четыре осведомлённых источника, передаёт "Европейская правда".

Хотя никакого решения ещё не принято, источники сообщили, что критика со стороны Франции, высказанная в посте в социальных сетях миссией страны при ООН, вызвала настоящий гнев среди некоторых высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

В своей публикации в субботу миссия раскритиковала США за то, что страна присоединилась к России, Северной Корее и семи другим государствам в голосовании против предложения продлить мандат комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка еще на четыре года.

Тюрк является явным критиком действий Израиля в Газе, что противоречит позиции Вашингтона. Он также призвал к расследованию смертей лиц, находившихся под стражей иммиграционных служб США.

"Раньше США были образцом соблюдения прав человека. Теперь это уже не так. Мир больше не прислушивается к ним", – говорится в публикации французского представительства в ООН после голосования по продлению полномочий Тюрка.

"Соединенные Штаты очень разочарованы безответственной и неуважительной риторикой французов. Мы должным образом реагируем на их комментарии", – заявил в ответ представитель Государственного департамента.

Шаг США по отложению или отклонению кандидатуры посла Франции был бы крайне необычным и мог бы усугубить раскол между союзниками.

Французский президент Эмманюэль Макрон подал документы на назначение Орельена Лешевалье, который в настоящее время является главой аппарата министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро, следующим послом Франции в Вашингтоне. Париж надеется назначить его до сентября, сообщил один из источников.

Процесс назначения посла в Вашингтоне тщательно регламентирован. Прежде чем иностранное правительство сможет назначить своего представителя, оно должно сначала получить конфиденциальное согласие от США. По словам дипломатических источников, Вашингтон редко затягивает с кандидатурами или публично отклоняет их, а проблемы обычно решаются в частном порядке до принятия официального решения.

Напомним, в феврале между Францией и США разразился дипломатический скандал. Тогда глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вызвал посла США Чарльза Кушнера, который также является зятем президента Дональда Трампа, в связи с комментариями об убийстве французского ультраправого активиста Квентина Деранка.

В конце августа 2025 года Кушнер уже был вызван в Министерство иностранных дел Франции после критики в адрес "недостаточных мер" в вопросах антисемитизма, которую Париж счел неприемлемой.