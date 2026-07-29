Большинство американцев считают проблемой постоянное "старение" Конгресса

Большинство американцев считают неправильной ситуацию, что средний возраст членов Палаты представителей и Сената постоянно растет.

Об этом свидетельствует опрос CNN, пишет "Европейская правда".

Нынешний состав Конгресса США – один из самых пожилых в истории страны, и эта тенденция, как и ожидалось, продолжится, особенно в Сенате. Более трети сенаторов – старше 70 лет, самому старшему из них – за 80. Покойному Линдси Грэму, который внезапно скончался около двух недель назад, был 71 год.

58% опрошенных американцев считают, что такая доля законодателей преклонного возраста представляет собой серьезную проблему. Среди американцев в возрасте до 35 лет так считают 68%.

Почти две трети считают, что претенденты на должности в Конгрессе должны раскрывать медицинские данные о проблемах, которые могут повлиять на их способность выполнять свои обязанности.

70% заявили, что их беспокоило бы выдвижение партией, которую они поддерживают, кандидата на выборную должность, которому за 70 лет.

Другой июльский опрос от Fox News показал, что 85% зарегистрированных избирателей выступают за установление возраста обязательного выхода на пенсию для законодателей, при этом около половины считают, что он должен быть даже меньше 70 лет.

Напомним, бывшему президенту Джо Байдену пришлось сняться с выборов после неудачного выступления на дебатах, где он выглядел нездоровым. После подтверждения у него онкологического заболевания, уже после завершения срока полномочий, Байдену пришлось опровергать, что об этом якобы было известно раньше и информация скрывалась.

После последнего медосмотра 80-летнего президента Дональда Трампа объявили, что тот остаётся "в отличном состоянии здоровья" и полностью способен исполнять обязанности главы государства.