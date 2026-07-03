В "АдН" вимагають припинити допомогу Україні через справу "Північних потоків"

Співголова ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла вимагає припинити надання допомоги Україні після того, як німецьке слідство висунуло офіційні обвинувачення українцю Сергію К. у причетності до підриву "Північних потоків".

Заяву лідера німецьких ультраправих наводить Welt, повідомляє "Європейська правда".

Федеральна прокуратура Німеччини виходить з того, що плани терактів проти газопроводів "Північний потік" розроблялися за дорученням державних органів України.

Про це свідчать подробиці звинувачення на адресу колишнього українського офіцера, які прокуратура в Карлсруе оприлюднила у четвер.

"Вже зараз наявних доказів достатньо, щоб припинити будь-яку військову допомогу Україні", – заявив Хрупалла.

Він назвав цю атаку "ударом по життєвій артерії німецької промисловості".

Речник партії "Альтернатива для Німеччини" своєю чергою заявив, що цей інцидент має бути "безжально й вичерпно розслідуваний".

"Насамперед це означає вивести тих, хто дав наказ на цей напад, у поле зору громадськості", – зазначив представник "АдН".

Він також додав, що не повинно бути "жодних вагань" щодо розслідування діяльності тодішнього керівництва української армії та української розвідки.

Нагадаємо, українець перебуває під вартою в Гамбурзі після того, як минулого літа його затримали під час відпустки в Італії та згодом екстрадували до Німеччини.

За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Президент України Володимир Зеленський запевняв, що українці не причетні до вибухів на газопроводах.