Сопредседатель ультраправой пророссийской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла требует прекратить оказание помощи Украине после того, как немецкое следствие выдвинуло официальные обвинения украинцу Сергею К. в причастности к подрыву "Северных потоков".

Заявление лидера немецких ультраправых приводит Welt, сообщает "Европейская правда".

Федеральная прокуратура Германии исходит из того, что планы терактов против газопроводов "Северный поток" разрабатывались по поручению государственных органов Украины.

Об этом свидетельствуют подробности обвинения в адрес бывшего украинского офицера, которые прокуратура в Карлсруэ обнародовала в четверг.

"Уже сейчас имеющихся доказательств достаточно, чтобы прекратить любую военную помощь Украине", – заявил Хрупалла.

Он назвал эту атаку "ударом по жизненной артерии немецкой промышленности".

Пресс-секретарь партии "Альтернатива для Германии", в свою очередь, заявил, что этот инцидент должен быть "безжалостно и исчерпывающе расследован".

"Прежде всего это означает вывести тех, кто отдал приказ на это нападение, в поле зрения общественности", – отметил представитель "АдГ".

Он также добавил, что не должно быть "никаких колебаний" в отношении расследования деятельности тогдашнего руководства украинской армии и украинской разведки.

Напомним, украинец находится под стражей в Гамбурге после того, как прошлым летом его задержали во время отпуска в Италии, а затем экстрадировали в Германию.

По данным The Wall Street Journal, немецкие следователи считают, что группа украинцев действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский уверял, что украинцы не причастны к взрывам на газопроводах.