Санду прокоментувала раптову відставку прем’єр-міністра

Президентка Молдови Мая Санду після несподіваної заяви про відставку прем’єра Александру Мунтяну заявила про відсутність суперечок між ними й заперечила припущення, що йому в чомусь перешкоджали.

Як повідомляє TV8, про це вона сказала на пресконференції після ранкової заяви Мунтяну про відставку.

Санду оголосила, що наступного тижня почне консультації з парламентськими фракціями щодо формування уряду.

Вона відкинула припущення, нібито відставка Мунтяну пов’язана з його бажанням боротися з певними зловживаннями й тим, що йому перешкоджали у цьому.

"У нього була свобода дій у керуванні урядом так, як він вважав за потрібне. Він вирішив йти. Реформи – складна справа. Багато речей добре починалися, пророблена велика робота. Пан Мунтяну – чудова людина і мав найкращі наміри, але я очікувала більшої залученості у важливі рішення, більшої участі у тому, щоб чути людей", – прокоментувала президентка.

Вона заявила про відсутність великих суперечок чи напруги між ними.



"І Мунтяну, і я працювали й працюємо чесно й доброчесно… Цього тижня у нас були дискусії про реформи, які спричинили великі дебати у суспільстві – особливо податкова реформа, але також реформа у сфері заробітних плат. На мою думку, ці реформи потрібно було ретельніше продумати і пояснити, щоб ми могли отримати підтримку громадян (...) Були чесні розмови – я не назвала б їх напруженими", – сказала Санду.

Як відомо, вранці 3 липня прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано оголосив, що йде у відставку.

Рішення Мунтяну, ймовірно, пов'язане з корупційними скандалами, що сколихнули Молдову останніми днями. З'ясувалося, зокрема, що керівник агенції з безпеки цивільної авіації MOLDATSA, призначений на посаду чинною владою, має підроблений диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота.

Також у четвер, 2 липня, затримали держсекретаря Міністерства сільського господарства за підозрою у хабарництві.

Александру Мунтяну розпочав роботу на посаді прем'єра Молдови восени 2025 року.

"ЄвроПравда" детально розповідала про нього у статті "Український" прем'єр та зміни щодо Придністров'я: найголовніше про новий уряд Молдови.