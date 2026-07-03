Санду прокомментировала неожиданную отставку премьер-министра

Президент Молдовы Майя Санду после неожиданного заявления об отставке премьера Александру Мунтяну заявила об отсутствии разногласий между ними и опровергла предположения о том, что ему в чём-то препятствовали.

Как сообщает TV8, об этом она сказала на пресс-конференции после утреннего заявления Мунтяну об отставке.

Санду объявила, что на следующей неделе начнет консультации с парламентскими фракциями по вопросу формирования правительства.

Она отвергла предположения о том, что отставка Мунтяну якобы связана с его желанием бороться с определенными злоупотреблениями и тем, что ему препятствовали в этом.

"У него была свобода действий в управлении правительством так, как он считал нужным. Он решил уйти. Реформы – сложное дело. Многие вещи хорошо начинались, проделана большая работа. Господин Мунтяну – замечательный человек и имел самые лучшие намерения, но я ожидала большего вовлечения в принятие важных решений, большего участия в том, чтобы прислушиваться к людям", – прокомментировала президент.

Она заявила об отсутствии серьезных разногласий или напряженности между ними.

"И Мунтяну, и я работали и работаем честно и добросовестно… На этой неделе у нас были дискуссии о реформах, вызвавших широкие дебаты в обществе – особенно налоговая реформа, но также и реформа в сфере заработной платы. На мой взгляд, эти реформы нужно было тщательнее продумать и объяснить, чтобы мы могли заручиться поддержкой граждан (...) Были честные разговоры – я бы не назвала их напряжёнными", – сказала Санду.

Как известно, утром 3 июля премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну неожиданно объявил, что уходит в отставку.

Решение Мунтяну, вероятно, связано с коррупционными скандалами, потрясшими Молдову в последние дни. Выяснилось, в частности, что руководитель агентства по безопасности гражданской авиации MOLDATSA, назначенный на должность действующей властью, имеет поддельный диплом о высшем образовании и свидетельство пилота.

Также в четверг, 2 июля, был задержан госсекретарь Министерства сельского хозяйства по подозрению во взяточничестве.

Александру Мунтяну приступил к работе в должности премьера Молдовы осенью 2025 года.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о нем в статье "Украинский" премьер и изменения в отношении Приднестровья: самое главное о новом правительстве Молдовы.