Финляндия закупит системы ПВО малой дальности шведского производителя Saab

Финляндия приобретет системы ПВО малой дальности RBS 70 NG, производимые шведской оборонной компанией Saab.

Об этом сообщили в Минобороны Финляндии, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен одобрил закупку для армии систем противовоздушной обороны малой дальности RBS 70 NG шведского производителя Saab.

"Эта закупка усилит региональное покрытие ПВО на территории Финляндии", – отмечается в сообщении.

RBS 70 NG является более современной версией систем ITO05M, которые уже находятся на вооружении финской армии. Характеристики этих систем позволят, в частности, более эффективно перехватывать беспилотники, а также пилотируемые самолеты.

Закупка предусматривает приобретение новых "боевых" систем, тренажеров и сопутствующего оборудования для обслуживания. Общая стоимость составляет 108 млн евро, а полноценное использование нового оборудования может начаться к 2030 году.

Как сообщалось ранее, Литва закупит шведские гранатометы Carl-Gustaf M4, а также военные внедорожники и грузовики на сумму около 1 миллиарда евро.