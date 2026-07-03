Підозрювану в замаху на бізнесмена Єрмолаєва помітили в Німеччині

За даними слідчих у Монако, українка Анастасія Березовська, яку підозрюють у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва і його родину, втекла до Німеччини.

Про це розповів журналістам заступник прокурора Монако Морган Реймонд, його цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

39-річна Анастасія Березовська була названа головною підозрюваною в "червоному повідомленні" Інтерполу, в якому зазначено, що вона є українкою, володіє німецькою мовою та розшукується владою Монако за спробу вбивства, злочинну змову та розміщення вибухового пристрою в громадському місці зі злочинним наміром.

Нападниця залишила пакунок перед будівлею в Монако та підірвала бомбу за допомогою пульта дистанційного керування, коли туди прибули троє постраждалих, розповів Реймонд.

Потім підозрювана пішки вирушила до сусідньої Франції та втекла на автомобілі, орендованому в Німеччині, проїхавши через кілька європейських країн, зокрема Італію, і повернувшись до Німеччини.

"Складність нападу змусила слідчих припустити, що підозрювана, ймовірно, діяла не самостійно", – зазначив Реймонд.

Він додав, що на початку цього тижня в Монако було затримано двох осіб, але їх уже відпустили.

Пізніше підозрювану помітили у німецькому Франкфурті, повідомило джерело в судових колах Монако.

Раніше неофіційно повідомляли, що слідство в Монако допускає причетність Служби безпеки України до вибуху.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 внаслідок вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких, проте офіційно прокуратура Монако досі не підтверджує їхні особи.

Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру.

Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування "УП" "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.