Подозреваемую в покушении на бизнесмена Ермолаева заметили в Германии

По данным следователей в Монако, украинка Анастасия Березовская, которую подозревают в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева и его семью, сбежала в Германию.

Об этом рассказал журналистам заместитель прокурора Монако Морган Реймонд, его цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

39-летняя Анастасия Березовская была названа главной подозреваемой в "красном уведомлении" Интерпола, в котором указано, что она является украинкой, владеет немецким языком и разыскивается властями Монако за покушение на убийство, преступный сговор и установку взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом.

Нападающая оставила пакет перед зданием в Монако и взорвала бомбу с помощью пульта дистанционного управления, когда туда прибыли трое пострадавших, рассказал Реймонд.

Затем подозреваемая пешком направилась в соседнюю Францию и скрылась на автомобиле, арендованном в Германии, проехав через несколько европейских стран, в частности Италию, и вернувшись в Германию.

"Сложность нападения заставила следователей предположить, что подозреваемая, вероятно, действовала не самостоятельно", – отметил Реймонд.

Он добавил, что в начале этой недели в Монако были задержаны два человека, но их уже отпустили.

Позже подозреваемую заметили в немецком Франкфурте, сообщил источник в судебных кругах Монако.

Ранее неофициально сообщалось, что следствие в Монако допускает причастность Службы безопасности Украины к взрыву.

Напомним, 29 июня около 21:00 в результате взрыва в Монако пострадали три человека, двое из которых получили очень тяжелые ранения. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких, однако официально прокуратура Монако до сих пор не подтверждает их личности.

Вадим Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. Ранее он регулярно входил в список 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2019 году он отказался от украинского гражданства в пользу кипрского паспорта.

Ермолаев был одним из фигурантов расследования "УП" "Батальон Монако" об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время полномасштабной войны поселились на Лазурном побережье.