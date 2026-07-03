Украина ответила на письменный запрос Румынии об инциденте с морским дроном в Констанце

Украина ответила на письменный запрос Румынии относительно инцидента с морским беспилотником, который случайно оказался в порту Констанцы и взорвался.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В Минобороны Румынии сообщили, что получили от украинских коллег ответы на 14 вопросов министра обороны по поводу инцидента с морским беспилотником, который 5 июня взорвался в порту Констанцы.

В ответе говорится, что во второй половине дня 4 июня украинские операторы потеряли связь с четырьмя морскими дронами "Сарган-3000", когда они находились в районе оккупированного РФ Севастополя, направляясь в восточную часть Черного моря. После этого военные не могли восстановить связь с аппаратами и уже никак не могли влиять на их движение.

Утром 5 июня в 9:54 ВМС Украины сообщили румынским коллегам об угрозе, которую могут представлять сбитые с курса беспилотники, и передали плановые интервалы их самодетонации, пояснив также, что по причине потери связи не могут отменить запланированный самоподрыв дронов.

"По словам украинской стороны, это был единичный инцидент, скорее всего, вызванный средствами радиоэлектронной борьбы РФ", – отметили в Минобороны Румынии.

Они попросили Украину установить постоянный канал связи между морскими силами. Стороны также определили оперативные процедуры информирования друг друга о возможных рисках в Черном море.

"Также министр национальной обороны официально попросил украинскую сторону программировать все запускаемые в Черное море морские дроны так, чтобы они самостоятельно детонировали в безопасных зонах, за пределами зон интересов Румынии, если они окажутся там по тем или иным причинам", – добавили в заявлении.

Напомним, 5 июня украинский морской дрон, сбившийся с курса под влиянием российских средств РЭБ, взорвался в румынском порту Констанца. В результате инцидента никто не пострадал.

После этого министры иностранных дел Украины и Румынии провели телефонный разговор, одной из тем которого было предотвращение новых инцидентов с беспилотниками.