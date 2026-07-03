ЄС запровадив санкції проти шести росіян, причетних до отруєння Навального

У п'ятницю Рада ЄС прийняла рішення про введення обмежувальних заходів щодо шести російських громадян, причетних до розробки хімічної зброї, зокрема епібатидину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили журналістам у пресслужбі Ради ЄС.

Рада ЄС пояснила, що цей токсин було виявлено у зразках, взятих з тіла Алексєя Навального після його смерті в російській виправній колонії. Це дозволило зробити висновок про високу ймовірність того, що причиною його смерті стало отруєння епібатидином.

Особи, включені до списку, є вченими та дослідниками у військовій сфері. Деякі з них працювали в Науковому центрі "Сигнал", де проводили дослідження та публікували статті щодо синтезу епібатидину, тим самим беручи участь у його розробці як хімічної зброї. До цього списку входить Ігор Бабкін, керівник лабораторії НЦ "Сигнал".

Крім того, Рада ЄС внесла до списку Ірину Дерев’ягіну, аналітика з хімічних досліджень у Державному науково-дослідному інституті органічної хімії та технології Росії, який є центральним елементом російської програми хімічної зброї, та Михаїла Гуцалюка, завідувача відділу організації наукової роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів у Військовій академії радіаційно-хімічної та біологічної оборони.

Обмежувальні заходи ЄС проти застосування та розповсюдження хімічної зброї наразі поширюються на загалом 31 особу та 6 організацій.

Особи, включені до санкційного списку, підпадають під заморожування активів, а надання їм або на їхню користь коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, до підсанкційних фізичних осіб застосовується заборона на в’їзд до ЄС.

Нагадаємо, 14 лютого Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція вийшли зі спільною заявою про те, що лабораторні результати дають підстави стверджувати про смерть Навального у в’язниці внаслідок отруєння, за чим з дуже високою ймовірністю стоїть російська влада.

Вони повідомили, що передають свої висновки до Організації із заборони хімічної зброї.

Після того 17 країн закликали до нового розслідування смерті Навального.