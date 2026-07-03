ЕС ввел санкции против шестерых россиян, причастных к отравлению Навального

В пятницу Совет ЕС принял решение о введении ограничительных мер в отношении шестерых российских граждан, причастных к разработке химического оружия, в частности эпибатидина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили журналистам в пресс-службе Совета ЕС.

Совет ЕС пояснил, что этот токсин был обнаружен в образцах, взятых из тела Алексея Навального после его смерти в российской исправительной колонии. Это позволило сделать вывод о высокой вероятности того, что причиной его смерти стало отравление эпибатидином.

Лица, включенные в список, являются учёными и исследователями в военной сфере. Некоторые из них работали в Научном центре "Сигнал" где проводили исследования и публиковали статьи по синтезу эпибатидина, тем самым участвуя в его разработке в качестве химического оружия. В этот список входит Игорь Бабкин, руководитель лаборатории НЦ "Сигнал".

Кроме того, Совет ЕС включил в список Ирину Деревягину, аналитика по химическим исследованиям в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии России, который является центральным элементом российской программы химического оружия, и Михаила Гуцалюка, заведующего отделом организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров в Военной академии радиационно-химической и биологической обороны.

Ограничительные меры ЕС против применения и распространения химического оружия в настоящее время распространяются в общей сложности на 31 лицо и 6 организаций.

Лица, включенные в санкционный список, подпадают под замораживание активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, в отношении физических лиц, подпадающих под санкции, действует запрет на въезд в ЕС.

Напомним, 14 февраля Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция выступили с совместным заявлением о том, что лабораторные результаты дают основания утверждать, что Навальный умер в тюрьме в результате отравления, за которым с очень высокой вероятностью стоят российские власти.

Они сообщили, что передают свои выводы в Организацию по запрещению химического оружия.

После этого 17 стран призвали к новому расследованию смерти Навального.