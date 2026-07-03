Російські пранкери розіграли грецького посадовця, говорили про український морський дрон

Російські пранкери Вован і Лексус, відомі своїми атаками на відомих політичних діячів, опублікували запис відеодзвінка з радником з питань національної безпеки прем'єра Греції Таносом Докосом, обманом змусивши його повірити, що він розмовляє з українськими посадовцями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Грецькі посадовці заявили, що під час розмови Докос не надав жодної конфіденційної чи секретної інформації, та повідомили про вдосконалення заходів з безпеки зв’язку для протидії подібним "гібридним атакам".

У розмові з пранкерами Докос говорив про український військовий морський дрон, який у травні винесло на берег поблизу західного грецького острова Лефкада, а також відносини Греції з Туреччиною та внутрішньополітичні події. Під час розмови він також прогнозував, що в найближчі місяці в Греції відбудуться загальні вибори.

Дует пранкерів добре відомий у Росії тим, що протягом багатьох років обдурював низку політиків, зокрема прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, а у 2022 році – тодішнього міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

Представники грецького уряду заявили, що пранкери використовували "надсучасні" технології штучного інтелекту.

"Подібні атаки в минулому були спрямовані проти європейських високопосадовців", – додали вони.

Цей інцидент спонукав головну опозиційну партію Греції закликати Докоса піти у відставку. У заяві, опублікованій після оприлюднення відеозапису, політсила назвала це "єдиним варіантом".

Днями Вован і Лексус розіграли старшого радника президента Литви Дейвідаса Матульоніса.

Також жертвою російських пранкерів став радник президента Естонії Мадіс Ролл. Після публікації розмови пранкерів з ним російська пропаганда стверджує, що Україна нібито координує з Естонією удари по об’єктах у Росії.