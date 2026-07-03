Российские пранкеры разыграли греческого чиновника, говорили об украинском морском дроне

Российские пранкеры Вован и Лексус, известные своими розыгрышами над известными политическими деятелями, опубликовали запись видеозвонка с советником по вопросам национальной безопасности премьера Греции Таносом Докосом, обманом заставив его поверить, что он разговаривает с украинскими чиновниками.

б этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Греческие чиновники заявили, что во время разговора Докос не предоставил никакой конфиденциальной или секретной информации, и сообщили об усовершенствовании мер по обеспечению безопасности связи для противодействия подобным "гибридным атакам".

В разговоре с пранкерами Докос говорил об украинском военном морском дроне, который в мае вынесло на берег вблизи западного греческого острова Лефкада, а также об отношениях Греции с Турцией и внутриполитических событиях. Во время разговора он также прогнозировал, что в ближайшие месяцы в Греции состоятся всеобщие выборы.

Дуэт пранкеров хорошо известен в России тем, что на протяжении многих лет обманывал ряд политиков, в частности премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а в 2022 году – тогдашнего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Представители греческого правительства заявили, что пранкеры использовали "ультрасовременные" технологии искусственного интеллекта.

"Подобные атаки в прошлом были направлены против высокопоставленных европейских чиновников", – добавили они.

Этот инцидент побудил главную оппозиционную партию Греции призвать Докоса уйти в отставку. В заявлении, опубликованном после появления видеозаписи, политическая сила назвала это "единственным вариантом".

На днях Вован и Лексус разыграли старшего советника президента Литвы Дейвидаса Матулониса.

Также жертвой российских пранкеров стал советник президента Эстонии Мадис Ролл. После публикации разговора пранкеров с ним российская пропаганда утверждает, что Украина якобы координирует с Эстонией удары по объектам в России.