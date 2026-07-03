В Британії за напад на доручення Ірану засудили двох громадян Румунії

У п'ятницю двох румунських чоловіків засудили до 8 та 12 років ув'язнення за ножове поранення журналіста перськомовного телеканалу – за словами судді, напад було скоєно в інтересах іранської держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Пурію Зерааті, ведучого лондонського телеканалу Iran International, поранили ножем у ногу в березні 2024 року біля його будинку в районі Вімблдон у Лондоні.

Минулого місяця присяжні визнали 21-річного Нандіто Бадю та 25-річного Джордже Стану винними в заподіянні тілесних ушкоджень із наміром завдати тяжкої шкоди здоров'ю.

Суддя Боббі Чіма-Грабб зазначила, що "докази переважною мірою вказують" на те, що напад було здійснено за дорученням влади Ірану.

Представники британських служб безпеки стверджують, що Іран стоїть за дедалі більшою кількістю змов на території Великої Британії, під час яких завербовані злочинці здійснювали напади на опозиційні ЗМІ та єврейську громаду.

Супутниковий новинний канал Iran International і раніше отримував погрози через висвітлення, критичне щодо влади Ірану. Зерааті був одним із найвпізнаваніших облич каналу, і прокурори заявили, що в столиці Ірану бачили білборд із його зображенням і написом "Розшукується: живим або мертвим".

У 2023 році телемовник тимчасово переніс свої студії до Вашингтона після того, що він назвав ескалацією "погроз з боку Ірану, які підтримуються державою". Згодом телеканал відновив роботу в новому місці в Лондоні.

Поліція повідомила, що колишній професійний футболіст Бадя та ще один чоловік напали на Зерааті, після чого втекли на автомобілі під керуванням Стана, а потім вилетіли з країни через аеропорт Хітроу. Двох чоловіків заарештували в Румунії в грудні 2024 року та екстрадували до Великої Британії.

Третій підозрюваний, Давід Андрей, перебуває під слідством у Румунії.

Нагадаємо, поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.

Також Британію попереджали, що Іран становить значну і широкомасштабну загрозу для неї, а уряд країни не повністю готовий.