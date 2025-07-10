Іран становить зростаючу загрозу для Британії, уряд не повністю готовий – звіт

Іран становить значну і широкомасштабну загрозу для Британії й вона зростає, і уряд країни до неї не повністю готовий.

Про це йдеться у звіті комітету з розвідки та безпеки парламенту (ISC), цитує Reuters, пише "Європейська правда".

ISC заявив, що іранська загроза варіюється від фізичних нападів і потенційних вбивств дисидентів та єврейських цілей до шпигунства, наступальних кіберможливостей та спроб розробити ядерну зброю. У звіті наголосили: іранська загроза для країни зростає, й уряд до неї не повністю готовий.

"Іран являє собою весь спектр загроз, які нас турбують", – заявив голова комітету Кеван Джонс.

Хоча докази, надані комітету, були зібрані в серпні 2023 року, законодавці заявили, що їхні рекомендації щодо заходів, які повинен вжити уряд, залишаються актуальними.

ISC заявив, що британський уряд повинен ретельно вивчити можливість заборони Іранського корпусу вартових ісламської революції (IRGC), чого вже давно вимагають деякі законодавці.

Зазначимо, Британія в оновленій Стратегії національної безпеки попередила, що країні потрібно готуватись до можливості нападу на свою територію "вперше за багато років".

У Стратегії окремо виділяється Іран як країна, що становить особливу загрозу, з огляду на союз Тегерана з Москвою, а також посилення атак іранського режиму на дисидентів за кордоном.

Стратегія національної безпеки Британії була опублікована через кілька тижнів після того, як в окремому стратегічному огляді оборони було рекомендовано значно наростити оборонну промисловість.