Полиция Польши подтвердила обнаружение воронки и обломков неизвестного объекта на востоке страны

В Люблинском воеводстве Польши, вблизи населенных пунктов Тарнава-Колония и Токары, полицейские обнаружили воронку и разбросанные обломки неидентифицированного объекта; в настоящее время ведутся оперативные мероприятия.

Это официально подтвердила полиция, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению, утром полиция получила сообщение о том, что в Белгорайском районе между населенными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице был слышен мощный грохот.

"На место происшествия дежурный диспетчер направил полицейские патрули. После 5:00 полицейские между селами Тарнава-Колония и Токары на поле, на расстоянии около 2 км от застройки, обнаружили кратер и разбросанные обломки неопознанного объекта", – говорится в сообщении.

Сейчас это место охраняют полицейские. О происшествии сообщено соответствующим службам, в частности Агентству внутренней безопасности, Службе военной охраны и Окружной прокуратуре в Люблине. На место происшествия направлены полицейские, занимающиеся борьбой с терроризмом.

Ночью российские войска нанесли массированный воздушный удар по Украине. В ответ на эту угрозу Оперативное командование Вооружённых сил Польши задействовало необходимые силы и средства, в частности польские и союзные истребители. В Люблинском воеводстве раздавались сигналы воздушной тревоги.

На фоне воздушной атаки России на Украину в Люблинском воеводстве местные жители сообщали о взрывах и кратере в поле.