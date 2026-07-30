Трамп заявил, что поставки оружия Ирану из Китая его "разочаровали бы"

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет "разочарован" в Китае, если тот предоставит оружие Ирану.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

У Трампа спросили о заявлениях в СМИ о том, что Иран якобы должен получить партию до 400 ракет китайского производства уже в течение нескольких недель.

"Это было бы неожиданно. То есть, такие вещи случаются, но это было бы неожиданно. Он (лидер Китая Си Цзиньпин. – Ред.) очень категорично заверил меня, что не будет участвовать в этом, но он знает, что я был бы весьма разочарован", – отметил американский президент.

Также Трамп напомнил, что китайский лидер прибудет в США 24 сентября.

Недавно Трамп заявил, что доверяет заявлениям лидера Китая Си Цзиньпина и правителя РФ Владимира Путина относительно торговли оружием с Ираном.

В ночь на 30 июля военные США нанесли новые удары по иранским объектам в ответ на атаку Тегерана на американские войска в Иордании.