Австрию и Италию соединили туннелем под Альпами

Австрия и Италия стали ближе благодаря масштабному инфраструктурному проекту – Бреннерскому базовому туннелю, который строится при поддержке Европейского Союза.

Об этом сообщила Еврокомиссия, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, горняки завершили проходку более 220 километров туннельных сооружений и соединили две страны двумя основными железнодорожными туннелями под Альпами.

После ввода в эксплуатацию в 2032 году Бреннерский базовый туннель должен значительно улучшить транспортное сообщение между Австрией и Италией, а также укрепить железнодорожную связь между северной и южной частями Европы.

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Новый туннель позволит увеличить роль железной дороги в перевозке пассажиров и грузов, снизить нагрузку на автомобильные маршруты через Альпы и способствовать более экологичной транспортировке.

В Еврокомиссии называют проект примером международного сотрудничества и инженерного мастерства, объединяющего страны континента через современную транспортную инфраструктуру.

В 2023 году Италия подала иск против Австрии в Суд ЕС из-за ограничения движения большегрузных автомобилей на перевале Бреннер, что стало первым подобным шагом одной страны ЕС против другой.

Также в 2023 году Италия столкнулась с серьёзными перебоями в транспортном сообщении со своими северными соседями из-за закрытия Монбланского туннеля на техническое обслуживание и из-за закрытия в связи с погодными условиями других железнодорожных и автомобильных переходов, проходящих под Альпами.