Велика Британія наближається до рекорду смертності через спеку

Кількість смертей у Великій Британії, які пов’язані зі спекою, майже вдвічі перевищила загальний показник за 2025 рік.

Про це свідчать оцінки Агентства з питань медичної безпеки Великої Британії (UKHSA), передає Sky News, пише "Європейська правда".

За оцінками Агентства з питань медичної безпеки Великої Британії, під час двох хвиль спеки у травні та червні цього року було зафіксовано 2 877 смертей, пов’язаних зі спекотною погодою.

Як свідчать дані, 753 смерті були пов’язані з травневою хвилею спеки, що тривала з 24 по 27 травня, а ще 2124 – з червневою хвилею спеки, що тривала з 21 по 28 червня.

Як зазначається, у 2024 році було зафіксовано 1311 смертей від спеки, а у 2025 році – 1 504.

В UKHSA зазначили, що це попередні оцінки, але вони вже вказують на те, що кількість смертей від спеки наближається до річного рекорду, зафіксованого у 2022 році.

Писали, що за оцінками Інституту імені Роберта Коха, цього року по всій Німеччині через високі температури вже померло майже 10 тисяч людей.

Бельгійський інститут громадського здоров’я Sciensano повідомив, що під час червневої спекотної хвилі та в перші дні липня було зареєстровано 2 тисячі смертей, що становить надмірну смертність на рівні 48%.

У Франції кількість смертей, які пов’язують з рекордною спекою у червні, наблизилась до 5800.