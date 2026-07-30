Інцидент з ракетою у Польщі: жителі заявили про відсутність інформації, в уряді відреагували

У Польщі жителі Люблінського воєводства, де в ніч на 30 липня у селищі Тарнава-Колонія впала ракета, поскаржились на відсутність докладної інформації про інцидент від представників влади.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

В ніч із середи на четвер відбулися масові російські атаки на Україну. У той самий час у Любліні та кількох повітах Люблінського воєводства були увімкнені сирени.

"Коли вночі в Любліні загули сирени, інформації не було. Це була ніч, не було можливості зателефонувати куди-небудь. Інформації від RCB не було. Лише повідомлення о 04:03 на профілі KiKŚ в Instagram та на платформі X дало зрозуміти, що щось відбувається, і це не помилка, це не навчання. І цю сирену точно не можна сплутати з будильником. Щось жахливе", – розповіла одна із мешканок.

Ще одна жінка також розповіла про відсутність докладних оповіщень.

Коли у віцепрем’єра Кшиштофа Гавковського спитали про можливість оперативно інформувати населення про інциденти, він відповів: "Сирена виє, бо у нас тривога. Сирена виє, бо ми маємо справу з кризовою ситуацією, яку неможливо ідентифікувати в режимі реального часу".

Однак міністр цифровізації зазначив, що розуміє занепокоєння мешканців.

"У мене теж є родина, я теж би нервував, але якби не було цієї тривоги, якби ці сирени не загули і якби цей об’єкт впав не на поле, а на багатоквартирний будинок, у житло, у будь-яке місце, що могло б спричинити шкоду здоров’ю, не дай Боже, смерть, то ми б опинилися в складнішій ситуації", – сказав він.

Водночас віцепрем’єр наголосив на необхідності усвідомити, що "Польща перебуває під загрозою, що триває війна".

Він також додав, що країна "піддається саботажам та різного роду критичним ситуаціям".

"Ми звикли до часів миру. Ми не живемо в часи миру, адже у нас є сусід – Росія, яка має чітку мету", – сказав Гавковський.

Гавковський також звернув увагу на те, що наразі проблема полягає в тому, що сьогодні значна частина суспільства теж не знає, що означають сигнали тривоги.

"Я дуже співчуваю всім, хто відчував занепокоєння, але, шановні пані та панове, Росія нас не пощадить", – попередив він.

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, наразі усе вказує на те, що цієї ночі у Люблінському воєводстві упала російська крилата ракета Х-101.

Раніше про те, що йдеться про падіння саме російської ракети Х-101, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив у четвер вранці, що польська протиповітряна оборона пережила "надзвичайно важку ніч".