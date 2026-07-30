Глава Минобороны Британии отказался гарантировать увеличение оборонных расходов

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг отказывается взять на себя обязательство выделять 3% ВВП на оборону до 2030 года.

Об этом он заявил в комментарии Sky News, пишет "Европейская правда".

Министра обороны неоднократно спрашивали, возьмет ли он на себя обязательство по достижению этой цели, из-за которой ушел в отставку его предшественник Джон Хили и на соблюдении которой сегодня настаивают консерваторы и партия Reform UK.

Стритинг заявил, что "согласен с тем, что сказал Джон Хили, уходя в отставку", и добавил, что правительство определит свои обязательства "в обычном порядке".

В то же время он категорически отказался взять на себя обязательство выделять 3% ВВП на оборону к 2030 году, заявив, что такое решение именно сейчас приведет к "неопределенности, потере доверия рынков и росту стоимости заимствований".

"Допустим, для примера, что я только что сказал: да, к 2030 году мы достигнем 3%. Неизбежен следующий вопрос: как вы это профинансируете? И ловушка, в которую, как я видел, попадало так много предыдущих правительств – особенно консервативных – заключается в том, что они определяют, на что будут тратить средства или какие налоги будут снижать, не указывая при этом, как они за это будут платить. Простите, но этот путь ведёт к неопределённости, потере доверия рынка и росту стоимости заимствований", – отметил британский министр.

На вопрос, уйдет ли он в отставку, если в нужный момент не получит необходимого финансирования, Стритинг ответил, что "на 100% уверен, что премьер-министр и министр финансов обеспечат полное финансирование плана инвестиций в оборону".

Стоит напомнить, что в июне Хили подал в отставку из-за своего несогласия с планами правительства относительно оборонных расходов, которые, по мнению чиновника, не соответствуют уровню угроз, с которыми столкнулась страна.

План оборонных инвестиций, споры по поводу которого продолжаются с начала года, также вызвал критику со стороны военных чиновников страны. Дефицит финансирования на восстановление Королевского флота, армии и Королевских воздушных сил оценивался как минимум в 28 млрд фунтов стерлингов (32 млрд евро).

Подробнее о Стритинге мы рассказывали в статье Уэс Стритинг вернет Великобританию в ЕС? Что может измениться после Стармера и чего ждать Украине.