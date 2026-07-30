Макрон засудив російські удари по Україні і порушення повітряного простору Польщі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про засудження російських ударів, що призвели до загибелі цивільних українців та порушення повітряного простору Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", Макрон написав у соцмережі Х.

У своїй заяві французький лідер пообіцяв союзникам подальшу підтримку.

"Франція найрішучіше засуджує російські удари, в результаті яких загинули цивільні особи в Україні, а також порушення повітряного простору Польщі. Наша підтримка України та наших союзників не ослабне, Володимире Зеленський, Дональде Туск. Від цього залежить наша спільна безпека", – написав Макрон.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар по Україні вночі 30 липня забрав життя 5 дорослих і 3 дітей, і що ракет до ППО критично не вистачає.

На тлі російської повітряної атаки повітряний простір Польщі порушив неідентифікований наразі об’єкт.

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, наразі усе вказує на те, що цієї ночі у Люблінському воєводстві упала російська крилата ракета Х-101.

Польський інформаційний портал опублікував відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент падіння об’єкта на території Люблінського воєводства.