Туск заявляет, что Зеленский предупредил его о планируемой массированной атаке России

Глава правительства Польши Дональд Туск рассказал, что в среду во время встречи в Люблине президент Украины Владимир Зеленский передал ему информацию о планируемом массированном воздушном ударе РФ по Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Туск выступил на координационном совещании в Люблине, которое было срочно созвано из-за нарушения воздушного пространства Польши объектом, который польские службы пока изучают.

Он напомнил, что в среду у него состоялся разговор с президентом Владимиром Зеленским в Люблине, где этой ночью звучали сигналы тревоги из-за угрозы воздушной атаки.

"Президент предупредил меня, что у них есть точная информация о том, что Россия осуществит массированную атаку на Украину. Что существуют обоснованные опасения, что Россия будет усиливать атаки на Украину, в частности воздушные", – сказал премьер-министр Польши.

Он заверил, что сотрудничество Польши и Украины в области современных противоракетных технологий будет развиваться независимо от различных напряжений и эмоций.

"Я хочу очень четко подчеркнуть, что правительство будет тесно сотрудничать с Украиной в вопросах безопасности", – сказал Туск.

Он также подчеркнул, что Польша стремится и в дальнейшем помогать Украине, поскольку руководствуется не только солидарностью и нежеланием, чтобы Россия выиграла войну, но прежде всего тем, что это влияет на безопасность Польши.

Напомним, по словам Туска, в настоящее время всё указывает на то, что этой ночью в Люблинском воеводстве Польши упала российская крылатая ракета Х-101.

Польский информационный портал опубликовал видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент падения объекта на территории Люблинского воеводства.