Міністр оборони Польщі про інцидент з ракетою: від війни нас відділяють метри

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у контексті інциденту з ракетою, що впала в Люблінському воєводстві, наголосив, що поблизу Польщі іде війна, яку дехто "вже не хоче бачити".

Заяву очільника польського оборонного відомства наводить RMF 24, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Косіняк-Камиш, цей інцидент вкотре доводить, що "ситуація є серйозною".

"Це лише кілька метрів, які відділяють нас від цієї війни, і ця ніч вкотре доводить – не тим, хто сидить за цим столом, не командирам, не пожежникам, не поліцейським, – а нам усім ще раз, що ситуація є дуже серйозною. Що ситуація є такою, яка створює загрозу, а служби та військо готові приймати будь-які рішення, щоб захистити Республіку та її громадян", – підкреслив Косіняк-Камиш.

Він також зазначив, що схема дій служб виправдала себе.

"Це для нас є абсолютним пріоритетом. Аналіз ситуації, передача інформації, прийняття рішень. Це схема дій, яка була затверджена і ще раз підтвердила свою ефективність сьогодні вночі", – сказав він, зазначивши також, що всі служби інтегровані – як збройні сили, так і поліція, пожежна охорона та розвідувальні служби.

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, наразі усе вказує на те, що цієї ночі у Люблінському воєводстві упала російська крилата ракета Х-101.

Раніше про те, що йдеться про падіння саме російської ракети Х-101, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив у четвер вранці, що польська протиповітряна оборона пережила "надзвичайно важку ніч".