Уровень воды в Рейне в Германии приближается к рекордному минимуму из-за жары

Уровень воды в одной из важнейших водных артерий Европы – реке Рейн в Германии – снова резко снизился из-за продолжительной жары и засухи.

Об этом сообщило немецкое агентство внутреннего судоходства WSV, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Показатели уровня воды в реке приближаются к рекордно низким значениям, однако операторы грузовых судов заявили, что продолжают рейсы.

WSV сообщило, что глубина судоходного прохода в Каубе, узком месте вблизи Кобленца, 30 июля составляла 29 см, приближаясь к предыдущему рекордному минимуму в 25 см, зафиксированному в 2018 году.

По прогнозам агентства, глубина у Кауба может снизиться до 26 см в период с четверга по понедельник, но, как ожидается, останется выше рекордного минимума.

Обычно судам здесь требуется глубина 1,5 метра, чтобы плыть с полной загрузкой.

Из-за мелководья грузовые суда часто могут курсировать по реке только с частичной загрузкой, что приводит к дополнительным наценкам, увеличивающим расходы для владельцев грузов. Грузы приходится распределять между несколькими судами, курсирующими с частичной загрузкой, что также увеличивает расходы и создает нежелательные дополнительные затраты для немецкой промышленности, которая в настоящее время демонстрирует признаки восстановления.

Из-за засухи стоимость перевозки на танкерных баржах из Роттердама в Карлсруэ выросла до 145–150 евро за тонну с 45 евро в конце июня.

В начале июля в немецком Мюнхене объявили чрезвычайную ситуацию с водоснабжением и призвали всех экономить воду.

20 июля на реке Дунай в Румынии зафиксировали самый низкий уровень воды за 30 лет, в результате чего страна ввела ограничения на орошение для фермеров.