У Румунії зафіксували найнижчий рівень води в Дунаї за 30 років

На річці Дунай у Румунії зафіксували найнижчий рівень води за 30 років, внаслідок чого країна ввела обмеження на зрошення для фермерів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У вихідні на річці Дунай у Румунії зафіксували найнижчий рівень води з 1996 року.

Державне агентство Румунії з управління водними ресурсами повідомило, що в неділю, 19 липня, рівень води на румунському вході до другої за довжиною річки Європи становив 1700 кубічних метрів на секунду, тоді як середній показник для липня становить 4700 кубічних метрів на секунду.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Внаслідок цього влада обмежила доступ фермерів до води для зрошення посівів на південному сході Румунії та запровадила контроль водосховища, щоб забезпечити мінімальні рівні, необхідні для охолодження двох реакторів державної атомної енергетичної компанії Nuclearelectrica.

За прогнозами агентства з управління водними ресурсами, рівень води в Дунаї має поступово підвищуватися з понеділка, 20 липня, завдяки сильним дощам у кількох повітах.

У суботу, 18 липня, писали, що у Німеччині через низький рівень води серйозно ускладнилося судноплавство на кількох великих річках.

На початку липня у німецькому місті Мюнхен оголосили надзвичайну ситуацію з водопостачанням і закликали усіх економити воду.