У Мюнхені оголосили надзвичайний стан через дефіцит води

В німецькому місті Мюнхен оголосили надзвичайну ситуацію з водопостачанням і закликали усіх економити воду.

Про це йдеться у публікації Bild, повідомляє "Європейська правда".

Рекордна спека та тривала посуха призвели до зниження рівня ґрунтових вод.

Мер Мюнхена Домінік Краузе створив оперативну групу для дбайливого використання запасів води.

"Ми зіткнулися з надзвичайною ситуацією, якої не було з початку 1970-х років. Потреба у воді, що значно зросла через тривалу спеку, доводить систему водопостачання міських комунальних служб Мюнхена до межі. Тому ми як місто негайно вживемо заходів щодо економії води", – зазначив він.

Однак наразі постачання питної води забезпечено. Щоб так і залишалося, міська влада оголосила про радикальні скорочення – навіть миття вікон буде призупинено.

Зі 150 декоративних фонтанів у місті буде відключено щонайменше десять.

За даними міської адміністрації, це дозволить заощадити 43% від загального обсягу водоспоживання всіх фонтанів. Крім того, час роботи 56 з них буде скорочено з 14 до 10 годин на добу.

Крім того, міські комунальні служби дають поради, як мешканцям Мюнхена скоротити споживання: уникати миття автомобілів, віддавати перевагу душу замість ванни, закривати кран під час чищення зубів, не наповнювати дитячі басейни та басейни для дорослих.

"Я прошу всіх мешканців Мюнхена допомогти в економії води. Кожен невикористаний літр допомагає пом’якшити ситуацію", – закликав Краузе.

Він також додав: якщо споживання води не зменшиться, доведеться вжити більш радикальних заходів. Якими саме вони можуть бути, мер не уточнив.

Повідомляли, що на тлі спекотних температур минулого тижня споживання води у бельгійській Фландрії підскочило до рекордного денного показника за останні п'ять років.

Варто зазначити, що в Єврокомісії заявили про "драматичне попередження" через червневу хвилю спеки.