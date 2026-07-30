Туск едет на место падения ракеты в районе Люблина

Премьер-министр Польши Дональд Туск отправляется в поселок Тарнова-Колония в Люблинском воеводстве, где в ночь на 30 июля упала российская крылатая ракета Х-101.

Об этом в своем аккаунте в Х написал пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, сообщает "Европейская правда".

Ранее стало известно, что в населенном пункте Тарнава-Колония обнаружены кратер и обломки неизвестного объекта, который ранним утром вторгся в воздушное пространство Польши.

"После совещания с представителями служб премьер-министр Дональд Туск отправляется к месту падения ракеты, нарушившей воздушное пространство Польши", – сообщил Шлапка.

По словам Туска, на данный момент всё указывает на то, что этой ночью в Люблинском воеводстве Польши упала российская крылатая ракета Х-101.

Польский информационный портал опубликовал видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент падения объекта на территории Люблинского воеводства.