Парламент Італії хоче заборонити кінні екіпажі для туристів

Парламент Італії голосуватиме за законопроєкт, який пропонує заборонити кінні екіпажі для туристів на вулицях Рима та інших міст.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Документ подали три партії – Демократична партія, Альянс зелених і лівих та рух "П’ять зірок" – за активної підтримки екологів.

Наразі в окремих муніципалітетах діють ті чи інші обмеження, наприклад, щодо годин роботи кінних екіпажів, проте ініціативна група наполягає на прийнятті загальнонаціональної норми.

Її представники посилаються на дослідження, згідно з якими ритм сучасних вулиць шкодить добробуту тварин, а екстремальні температури останніх днів унеможливлюють пересування коней по розпеченому асфальту.

Спостерігачі зазначають, що шанси на ухвалення законопроєкту високі, особливо після того, як у Римі вкотре на піку спеки від виснаження впав кінь, що викликало хвилю обурення в соцмережах.

Протягом серпня в Римі відбудеться кампанія на підтримку прав тварин під гаслом "Пішки – краще!".

Нагадаємо, у квітні німецькі мери виступили із закликом запровадити загальнонаціональну заборону на використання роботів-газонокосарок у нічний час, щоб захистити їжаків та інших дрібних нічних тварин від загибелі або каліцтв у темряві.

А в англійському місті Бат на шість тижнів перекривали автомобільну дорогу, аби захистити тисячі жаб, ропух і тритонів, що прямували до місцевого озера для розмноження.