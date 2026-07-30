У колишньому селі Острівки на Волині завершили ексгумаційні роботи

Українська й польська команда завершили ексгумаційні роботи на території колишнього села Острівки у Рівненській громаді Волинської області, там знайшли рештки шести людей.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу", пише "Європейська правда".

30 липня на місці села Острівки завершились ексгумаційні роботи. У масовому похованні, знайденому у квітні цього року під час пошукових робіт, виявили останки шести людей.

У могилі були також римо-католицькі медальйони, ґудзики, намистини, кишеньковий ніж, чоловіче та жіноче взуття, розповів доктор історичних наук, археолог ЛНУ імені Івана Франка, заступник директора КП "Доля" Ярослав Онищук.

"Фахівці працюють у наметовому містечку. Вони очищають останки, оглядають, описують, міряють та фотографують. Це доволі складний і тривалий процес. Вже з наступного тижня також відбиратимуть зразки для проведення ДНК-експертизи та ідентифікації загиблих", – зазначив науковець.

Віднайдені та ексгумовані останки планують перепоховати наприкінці літа на місцевому кладовищі.

Масове поховання у колишньому селі Острівки – останній етап ексгумаційних досліджень на цій території. Раніше ексгумували останки 48 людей на території колишнього села Воля Островецька, а також одиночне поховання, що знаходилося напроти цвинтаря села Острівки в лісі. Стосовно останнього поки немає ясності, чи людина загинула у часи Другої світової війни чи якийсь в якийсь інший період.

В околицях села Воля Островецька нових поховань поки не виявили.

Ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька тривали з 14 липня. З української сторони їх проводить команда спеціалізованої установи "Волинські старожитності", з польської – співробітники Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету.

На замовлення Українського інституту національної пам’яті нагляд і консультаційну підтримку здійснюють фахівці пошукової роботи комунального підприємства Львівської обласної ради "Доля".

У червні пошуки останків жертв Волинської трагедії завершили на території колишнього села Гута Пеняцька, що на Львівщині.

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров запевнив, що дозволи на подальші ексгумації жертв Волинської трагедії видаватимуть "практично негайно".