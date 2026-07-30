Сибига обсудил с Сикорским последствия попадания российской ракеты на территорию Польши

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел беседу со своим польским коллегой Радославом Сикорским после того, как российская крылатая ракета вторглась на территорию Польши.

Об этом министр сообщил в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В ходе беседы Сибига высоко оценил реакцию польского правительства и заверил польского министра "в полной солидарности Украины с Польшей".

"Мы готовы оказать всю необходимую помощь в расследовании этого инцидента. Мы согласились, что укрепление воздушного щита Украины должно стать неотложным приоритетом для всего евроатлантического сообщества", – сказал он.

Также в ходе беседы Сибига предложил возобновить переговоры с другими союзниками о всех возможных способах защиты воздушного пространства Украины с участием партнеров.

"Речь идет не о благотворительности, а о прагматичных решениях для укрепления нашей общей безопасности. Считаю, что сегодняшнее ракетное вторжение также является суровым напоминанием об ужасающей реальности, с которой сталкиваются обе наши страны: пришло время сосредоточиться на противодействии острым угрозам настоящего, а не на противоречивых дебатах о прошлом", – отметил он.

Кроме того, министры отметили положительные результаты вчерашней встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дональда Туска и обсудили вопросы реализации их договоренностей.

В этот день Туск рассказал, что в среду, 29 июля, во время встречи в Люблине Зеленский передал ему информацию о запланированном массированном воздушном ударе РФ по Украине.

Также, по словам польского премьера, в настоящее время всё указывает на то, что этой ночью в Люблинском воеводстве Польши упала российская крылатая ракета Х-101.