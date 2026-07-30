В НАТО прокоментували порушення повітряного простору Польщі ракетою Х-101

В НАТО заявили, що перебувають у тісному контакті з польською владою у зв’язку з інцидентом з російською ракетою Х-101, яка порушила повітряний простір країни і впала в Люблінському воєводстві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у відповіді речника Головного командування НАТО союзними силами у Європі Мартіна О’Доннелла у відповідь на запит Wirtualna Polska.

Зокрема, він зазначив, що у відповідь на порушення російською ракетою польського повітряного простору НАТО та Польща задіяли свої системи протиповітряної та наземної оборони.

"Було піднято в повітря два винищувачі НАТО – це були польські літаки F-16, – а також літак-заправник Airbus A330, що належить НАТО, польський літак раннього попередження Saab 340 AEW та польський вертоліт Мі-24", – зазначено в повідомленні.

Як стало відомо Wirtualna Polska, у четвер також відбулася розмова Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича з начальником Генерального штабу Збройних сил Польщі Веславом Кукулою.

Вони обговорили "реакцію НАТО та Польщі на цей інцидент, який залишається предметом розслідування".

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, наразі усе вказує на те, що цієї ночі у Люблінському воєводстві упала російська крилата ракета Х-101.

Раніше про те, що йдеться про падіння саме російської ракети Х-101, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив у четвер вранці, що польська протиповітряна оборона пережила "надзвичайно важку ніч".