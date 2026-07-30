В горах у німецькій Баварії спалахнула лісова пожежа

У лісі в горах у німецькій Баварії почалася пожежа, на її ліквідацію може знадобитися багато тижнів через складність місцевості.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

29 липня пожежа спалахнула у Кімгауських Альпах, гірському районі у Баварії неподалік кордонів з Австрією, в районі гори Лакенбергванд. Вогонь поширився по гірському схилу.

Місцевим мешканцям розіслали оповіщення з рекомендацією уникати перебування надворі, закрити вікна й вимкнути кондиціонери через густий дим.

Масштаби пожежі невеликі, проте через складність місцевості на її ліквідацію може піти не один тиждень – як в іншому місці цього ж регіону у травні 2026 року, де повна ліквідація зайняла місяць. Під’їхати наземною технікою до місця пожежі неможливо, тож важливу роль відіграють три спецгелікоптери.

Uwe Lein / dpa

Німецька метеорологічна служба попередила про підвищений ризик пожеж у Німеччині у четвер і п’ятницю, особливо у землях Баварія та Баден-Вюртемберг. Подекуди здійснюють профілактичне повітряне патрулювання.

Також повідомляли, що рівень води у Рейні різко знизився через тривалу спеку та посушливі умови.

Цього літа від пожеж найбільше потерпають південь Франції та Іспанія, де вогонь спустошив десятки тисяч гектарів території і змусив евакуюватися сотні тисяч місцевих мешканців та туристів.

Обидві країни попросили про допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС, туди прибувають пожежники й техніка з інших країн-членів.