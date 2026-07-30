Туск про війну в Україні: наступні 100 днів вирішать її долю

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, говорячи про розв’язану РФ війну проти України, заявив, що наступні 100 днів можуть вирішити її долю.

Про це Туск сказав під час відвідин місця падіння ракети Х-101 в Люблінському воєводстві, його цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив польський прем’єр, сьогоднішній інцидент лише посилив його рішучість підтримати Україну у її боротьбі проти Росії.

"Безпека Польщі безпосередньо й однозначно залежить від ефективних дій українських збройних сил, зокрема в повітрі. Якби українці мали набагато більше того, про що вони весь час просили, можливо, та ракета не була б запущена в бік Польщі", – сказав він.

За його словами, Польща рішуче налаштована зробити все можливе, "щоб Україна не програла цю війну".

Згадуючи свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським, він сказав: "Справа цілком зрозуміла: наступні 100 днів можуть вирішити долю цієї війни, і шанси на це – 50 на 50".

Він назвав президента США Дональда Трампа, "деяких інших людей" та генерального директора SpaceX Ілона Маска серед найвпливовіших осіб, які можуть вирішити долю конфлікту.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нині Україна перебуває у новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту.

Своєю чергою президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна та її партнери мають лише два місяці, щоб відновити мирні переговори, інакше існує ризик ескалації війни з боку Росії.