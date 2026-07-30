В Іспанії скасували надзвичайний стан, запроваджений через масштабні пожежі довкола Мадрида

В Іспанії завершили дію надзвичайного стану, запровадженого через масштабні лісові пожежі у провінціях Авіла й Мадрид.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Педро Санчес 30 липня оголосив про завершення дії надзвичайного стану через лісові пожежі у провінціях Авіла і Мадрид.

Під час візиту на передовий командний пункт пожежно-рятувальної служби в Авілі він зазначив, що вважає реагування служб ефективним, зважаючи на масштаби стихійного лиха.

Перед цим Санчес заявив про "світло в кінці тунелю" у боротьбі з лісовими пожежами.

Пожежі в цих регіонах вважаються стабілізованими, тепер зусилля спрямовані на їхнє подальше стримування і запобігання новим розгорянням.

Тим часом в автономному співтоваристві Кастилія-і-Леон борються з десятком активних лісових пожеж, одна з найскладніших – у провінції Самора, де за лише один день вигоріло 11 тисяч гектарів та довелось евакуюватися людям з 14 населених пунктів. Ситуація може погіршитися через прогнозований сильний вітер і триваючу екстремальну спеку.