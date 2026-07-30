До Польщі на місце падіння ракети прямує український експерт: допоможе з ідентифікацією

До Польщі прямує український експерт, який допоможе з ідентифікацією російської ракети – попередньо Х-101, що впала у Люблінському воєводстві.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

До розслідування нічного інциденту з ракетою залучать Україну, яка запропонувала своє сприяння. Зокрема, на місце її падіння до села Тарнава-Колонія прямує український експерт, що допоможе польським фахівцям з ідентифікацією ракети.

Розслідування інциденту доручили військовому відділу Окружної прокуратури Любліна. На місці події продовжують збір елементів та зразків хімічних речовин, щоб відправити їх у спеціалізовану лабораторію.

За спостереженнями журналістів, на місці перебувають близько сотні співробітників різних служб та з півсотні військових тероборони.

Вирва, яку вибила ракета у землі, має діаметр близько 10 метрів і глибину близько 5 метрів; уламки розлетілися на 200 метрів навколо. У мережу виклали момент вибуху ракети, зафіксований однією з приватних камер спостереження.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що за усіма ознаками у Люблінському воєводстві упала російська крилата ракета Х-101.

Раніше про те, що йдеться про падіння саме російської ракети Х-101, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.