У Молдові підрахували, скільки ракет і дронів порушували її повітряний простір

За майже чотири з половиною роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну над територією Молдови незаконно пролетіли 60 російських та іранських ракет і безпілотників, зокрема апарати, які використовувалися як фальшиві цілі.

Про це повідомили Teleradio-Moldova у молдовському Міністерстві оборони, пише "Європейська правда".

За даними Центру повітряних операцій Національної армії, у 2022–2026 роках було зареєстровано та відстежено 60 таких інцидентів.

У 2022 році таких інцидентів було п’ять, у 2023 році – чотири; у 2024 році – 15; у 2025 році – 21; у 2026 році (станом на 28 липня) – 15.

Згідно з аналізом Міністерства оборони, російські безпілотники пролітали практично над усіма регіонами країни. Найбільша кількість була зафіксована в районах, розташованих поблизу кордону з Україною.

З загальної кількості незаконних прольотів у 28 випадках на території Молдови було виявлено уламки безпілотників та ракет.

Щонайменше 12 інцидентів були пов’язані з безпілотниками або їхніми уламками, які містили вибухівку.

Нещодавно також повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські дрони порушували повітряний простір Румунії 33 рази.

У трьох випадках дрони збили літаки F-16 румунських ВПС. Останній такий інцидент стався 26 липня.