Сікорський не виключив, що РФ могла атакувати Польщу ракетою навмисно

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський не став виключати версію того, що інцидент з російською ракетою Х-101, яка впала в Люблінському воєводстві, був навмисним.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Сікорського наводить The Guardian.

Польський міністр зазначив, що поки що незрозуміло, чи був інцидент із ракетою навмисним, чи ні.

"Ми не знаємо, чи це була технічна несправність, чи навмисна дія, але на даному етапі ми маємо залишити всі варіанти відкритими", – сказав він в ефірі BBC.

За словами Сікорського, союзники мають "дотримуватися нашого плану надання допомоги Україні", приділяючи особливу увагу ракетам протиповітряної оборони.

"Схоже, Путін перебуває у відчаї й кидає всі сили на Україну. Ми пережили ще одну жахливу ніч, коли Київ і західна Україна зазнали масованих ударів", – підкреслив він.

Тим часом прем’єр-міністр Дональд Туск переконаний, що немає підстав вважати, що саме Польща була ціллю російської ракети Х-101.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив у четвер вранці, що польська протиповітряна оборона пережила "надзвичайно важку ніч".