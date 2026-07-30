Угорщина засудила атаку РФ на Україну і інцидент з ракетою Х-101 у Польщі

Угорщина засудила останню масовану атаку РФ на Україну, а також інцидент з ракетою Х-101, яка порушила повітряний простір Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написала міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.

Вона наголосила, що угорська сторона хоче запевнити український та польський народи "у нашій повній солідарності".

"Ми рішуче засуджуємо нещодавні російські атаки на західну Україну, які вкотре призвели до загибелі багатьох невинних людей. Порушення у четвер повітряного простору Польщі – країни-члена НАТО та ЄС – ракетою викликає глибоке занепокоєння", – підкреслила угорська міністерка.

За її словами, ці події "нагадують нам усім про нагальну необхідність припинення бойових дій".

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар по Україні вночі 30 липня забрав життя 5 дорослих і 3 дітей, і що ракет до ППО критично не вистачає.

На тлі російської повітряної атаки повітряний простір Польщі порушив неідентифікований об’єкт.

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, наразі усе вказує на те, що цієї ночі у Люблінському воєводстві упала російська крилата ракета Х-101.

Польський інформаційний портал опублікував відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент падіння об’єкта на території Люблінського воєводства.