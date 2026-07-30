У Таллінні провели рейд у пошуках нелегальних мігрантів

В одному з районів естонської столиці Таллінна поліція влаштувала рейд у пошуках нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У четвер в районі Таллінна Нимме пройшла велика поліцейська операція – після отримання інформації про ймовірне перебування в одному з будинків мігрантів, які нелегально перетнули кордон ЄС. Місцеві мешканці кажуть, що бачили у тому числі безпілотники поліції.

У підсумку затримали навіть не кількох, а 12 осіб, які ймовірно нелегально потрапили до Естонії. Їх забрали до відділку для подальших процедурних кроків.

ERR

Правоохоронці продовжують перевірки та намагаються з’ясувати, скільки всього нелегальних мігрантів використовували цю квартиру.

"Якщо ви помітите групи іноземців, які виглядають розгубленими і не схожі на звичайних туристів, чи поводяться підозріло – варто повідомляти у поліцію. Останніми днями міграційний тиск на Естонію посилився. Подібні затримання упродовж минулого тижня були щоденно. Ми передбачаємо, що у наступні дні міграційний тиск триватиме", – прокоментував начальник північної префектури Бюро прикордонної служби Індрек Ару.

У середу прикордонна поліція Естонії заявила, що за цей тиждень затримали 63 нелегальних мігрантів, при цьому всього з початку 2026 року – 102.

У більшості випадків вони потрапляють до Естонії після того, як непомітно перетинають кордон з Білорусі до Латвії.

Раніше на кордоні Литви й Білорусі виявили незавершений тунель - який, як підозрюється, мав слугувати для проникнення нелегальних мігрантів із Білорусі до Литви; це вже стає поширеною тактикою.