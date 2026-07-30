Какое оружие закупит Украина на 90 млрд евро от ЕС и почему выплаты затягиваются

На данный момент в рамках 90-миллиардного "кредита" ЕС (а фактически – безвозвратной помощи) Украина получила лишь 8,1 млрд евро.

Из них 4,9 млрд евро – на обеспечение Вооруженных сил Украины и 3,2 млрд – на поддержку украинского бюджета.

До конца 2026 года Киев может получить в рамках "кредита" еще 23,4 млрд евро на первоочередные нужды ВСУ и 13,5 млрд евро на поддержку бюджета.

Деньги есть. Но на украинские банковские счета они поступят только при определенных условиях. Бюджетная поддержка предоставляется исключительно в обмен на реформы, а военная поддержка – в обмен на должным образом оформленные реальные контракты с поставщиками.

О плане выплат по 90-миллиардному кредиту, о том, почему выплаты затягиваются, а также о том, что нужно делать, чтобы подобные задержки не возникали в будущем, читайте в статье корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой Ракеты, дроны и реформы. Как ЕС распределяет помощь для ВСУ и что задерживает выплаты. Далее – краткое изложение статьи.

Всего на закупку оружия для Украины в 2026 году в рамках 90-миллиардного кредита предусмотрено 28,3 млрд евро.

Для их получения даже не нужны реформы. Достаточно лишь своевременно передать партнерам в ЕС графики поставок (то есть подробные перечни необходимого военного оборудования, оружия и боеприпасов, на которые планируется потратить средства), а также юридически правильно оформленные контракты, подтверждающие конкретные расходы.

Как оказалось, с последним у нас проблемы.

Первый график поставок, который Украина направила в ЕС, был направлен на закупку дронов украинского производства на общую сумму 6 млрд евро.

Киев с большим опозданием подал на рассмотрение Еврокомиссии контракты на закупку дронов украинского производства, которые подтверждали бы расходы, причем объем документации был слишком большим для ускоренного утверждения.

В результате 30 июня, то есть в последний день перед политически объявленным дедлайном (ведь ЕС обещал Украине осуществить первые выплаты до конца второго квартала 2026 года), ЕС смог перечислить Украине на дроны 3,9 млрд евро.

Работа с документами, предоставленными Украиной, продолжалась и после этого. В результате 15 июля ЕС смог перечислить Украине ещё 1 млрд.

Соответственно, 1,1 млрд евро на дроны из первого графика закупок на 6 млрд евро до сих пор "висят". Деньги есть, но не хватает документов из Киева.

Второй график поставок оборонной продукции для Украины – ещё 6 млрд евро – также направлен на дроны украинского производства.

По состоянию на начало этой недели у ЕС ещё не было массива проанализированных контрактов, которые бы подтверждали эти закупки – именно отсюда и возникла задержка с выплатой следующих траншей. То есть, опять же буквально, деньги есть, но из-за бюрократических проблем их невозможно освоить.

Один из факторов задержки всё же был со стороны ЕС. Проблемой стало использование китайских компонентов в дронах. Согласно правилам предоставления средств от ЕС, доля китайских компонентов не должна превышать 35 %. Но и это препятствие уже устранено.

Таким образом, по первому и второму графикам Украина имеет возможность в общей сложности получить 12 млрд евро на дроны, но из-за отсутствия документов из Киева в подвешенном состоянии остаются 7,1 млрд евро.

Третий график продукции на 1,5 млрд евро, уже переданный Украиной в ЕС, предусматривает закупку ракет средней и большой дальности. Их будет производить совместное предприятие, в котором примут участие Украина и одно из государств ЕС (пока не разглашается, какое именно).

Четвертый график продукции стоимостью 2,5 млрд евро пойдет на шведские истребители.

На данный момент нераспределенными и без конкретных заказов из Украины остаются 12,3 млрд евро на 2026 год. Значительную часть этой суммы могут потратить на ПВО.

Помимо 28,3 млрд евро на вооружение, на 2026 год предусмотрено 16,7 млрд евро – на прямую поддержку украинского бюджета. Получение этих средств уже зависит от проводимых реформ, которые украинское правительство и парламент осуществляют медленнее, чем планировалось.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой Ракеты, дроны и реформы. Как ЕС распределяет помощь для ВСУ и что задерживает выплаты.